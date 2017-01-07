 Veli ve Olcay döktürüyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Veli ve Olcay döktürüyor

    Veli ve Olcay döktürüyor
    Siyah-beyazlı ekipte ikinci yarı hazırlıkları sürüyor. Uzun süreli sakatlığından dönen ve sezonun ilk yarısında büyük düşüş yaşayan kampın en hareketli iki futbolcusu. İki oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girebilmek için canla başla çalışıyor. Anderson Talisca da dikkat çekiyor.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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