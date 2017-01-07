 Stoper için iddia: Thiago Heleno – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Stoper için iddia:

    Stoper için iddia: Thiago Heleno
    Kartal savunmasını Matej Mitrovic'i alarak zenginleştirdi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in buraya bir takviye daha istediği biliniyor. Siyah- beyazlıların gündemindeki ismin Brezilyalı Thiago Heleno olduğu iddia edildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş bonservisi 2 milyon euro olan oyuncu için kulübü Maldonado ile temasta.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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