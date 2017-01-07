Stoper için iddia: Thiago Heleno

Kartal savunmasını Matej Mitrovic'i alarak zenginleştirdi. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in buraya bir takviye daha istediği biliniyor. Siyah- beyazlıların gündemindeki ismin Brezilyalı Thiago Heleno olduğu iddia edildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş bonservisi 2 milyon euro olan oyuncu için kulübü Maldonado ile temasta.