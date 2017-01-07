 Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı

    Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı

    Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antalya Belek'de kamp hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlı takım günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

    Kısa mesafeli koşularla başlayan antrenmanın ardından taktik maçla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda deneyimli çalıştırıcı oyuncularını sık sık uyardı. Antrenman sonunda Quaresma, Olcay, Oğuzhan özel şut çalışması yaptı.

    Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve tedbir amaçlı dinlendirilen Necip Uysal antrenmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle dün idmana çıkmayan Tosic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:47
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