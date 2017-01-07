Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kısa mesafeli koşularla başlayan antrenmanın ardından taktik maçla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmanda deneyimli çalıştırıcı oyuncularını sık sık uyardı. Antrenman sonunda Quaresma, Olcay, Oğuzhan özel şut çalışması yaptı.
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Ömer Şişmanoğlu ve tedbir amaçlı dinlendirilen Necip Uysal antrenmanda yer almadı. Sakatlığı sebebiyle dün idmana çıkmayan Tosic ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:47
- Caceres tamam!
Toplam 6
Yorum
muhsin yaw bu adam stoper değil ki benim bildiğim sağ bek bu adam...
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 13
Yorum
eraycan sıktı bu tarnsfer kariyerin sonuna gelmiş oyuncu gelmezse gelmesin başka forvet mi kalmadı bize yerli ve yabncı 2 forvet şart ayrıca eslem hamza küçükköylü muhammet enes ara sıra a takımla maçlara çıkmalı necip kadar oynarlar çok fazla şans verilmeli bu oyunculara mehmet ekici bjk iş yapar alınabilse keşke fb stochu bırakıyorsa bjk alsın çok gol atar beşiktaşta kalitesiz oyuncu değil eto olmayacaksa forvette bulunamayacaksa stoch alternatif olabilir ligimizide tanıyor
- Caceres tamam!
Toplam 6
Yorum
Emre adam iyi transferde,bu kadar CV si iyi adamı başka biri almıyorsa kesin kronik sakatlığı vardır
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