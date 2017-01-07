 ‘Eto’o beni de motive eder’ – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘Eto’o beni de motive eder’

    ‘Eto’o beni de motive eder’
    Sezonun ilk yarısında rakip ağları 10 kez sarsan ve krallıkta ilk sırada olan Cenk Tosun, 'nun olası transferi hakkında konuştu. Deneyimli forvet "Ben 3 sezondur buradayım. Eto'o gelirse daha da motive olurum. Rekabetin olmadığı yerde rehavet olur. Kimin geleceğini tabii ki yönetim bilir ama ben yine 11'de oynamayı hedefliyorum" dedi. Cenk, Eto'o'nun takıma büyük güç katacağını söyledi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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