 Caner Erkin’de Kobe korkusu – Fotomaç – 07 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’de Kobe korkusu

    Caner Erkin’de Kobe korkusu
    Aşil tendonu koptuğu için sezonu kapattığı belirtilen sahalara beklenen tarihten önce dönmeyi hesaplıyor. Ancak bunun ciddi sakıncaları da var. Basketbolu bırakan NBA'in büyük yıldızı Kobe Bryant da Caner gibi aşil tendonunu koparmış, parkelere erken dönünce performansı bir hayli düşük kalmıştı. Bazı doktorlar tecrübeli futbolcu için de benzer endişeyi taşıyor.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin’de Kobe korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.