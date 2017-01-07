 Beck: Bu ülkede güvendeyim – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Beck: Bu ülkede güvendeyim

    Beck: Bu ülkede güvendeyim

    “Türkiye çok güzel bir ülke ve bu yaşananları hak etmiyor. Ben ve ailem mutluyuz”

    Beşiktaş'ın Alman futbolcusu kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu "Terör bu ülkedeki insanları rahatsız eden bir durum. Ben Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. İnsanların bize olan yaklaşımı iyi. Burada insanlar teröre karşı çok kararlı duruş sergiliyor. Türkiye güzel bir ülke ve yaşananları kesinlikle hak etmiyor. Ben ve ailem burada mutluyuz ve güvendeyiz" ifadelerini kullandı. Andreas Beck şampiyonluk yarışının ligin sonuna kadar süreceğini belirtti. Deneyimli sağ bek derbileri kesinlikle kaybetmemeleri gerektiklerini kaydetti.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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