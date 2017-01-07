Beck: Bu ülkede güvendeyim
“Türkiye çok güzel bir ülke ve bu yaşananları hak etmiyor. Ben ve ailem mutluyuz”
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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