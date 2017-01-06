''UEFA Kupası’nı alabiliriz!''
Beşiktaş'ın hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getiren yetkililer, "Beşiktaş bir dünya kulübü olmalıdır" diyerek çıtayı yüksek tuttuklarını dile getirdiler.
CEPTEKİ KEKLİK DEĞİLİZ
Siyah-beyazlılar, saha dışındaki pis oyunlara müsaade etmeyeceklerini dile getirdiler. Beşiktaşlılar, "Biz de cepteki keklik değiliz. Mücadele edeceğiz. Saha dışı pis oyunlara çekilmeye Beşiktaş'ı müsaade etmeyeceğiz. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ başarılı işler yapıyor. Abdullah hoca kardeşimizdir, zaten kariyeri belli. Önemli işler yapıyorlar. Onlar da büyük takımlar gibi nokta yerlere transfer yapıyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe açısından konuşacak bir durum yok. Onların her zaman potansiyeli var" diye konuştular.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:58
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
''UEFA Kupası’nı alabiliriz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.