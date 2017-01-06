''Türkiye güçlüdür!''
“Terör dünyanın sorunu ve masum insanlar ölüyor. Belki bir gün bizim de başımıza gelecek. Türkiye’nin ve ülkemin bu sorunla baş edeceğine inanıyorum. Yetkililer her türlü tedbiri alacaktır”
TERÖR KAYBEDECEK
Yılbaşı günü İstanbul ve Brezilya'da yaşanan terör saldırıları hakkında da konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki üzücü olaylar. Devlet büyükleri bu olayların çözülmesi için çaba sarf ediyorlar. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Terör tüm dünyanın sorunu ve masum insanlar ölüyor. Belki bir gün bizim de başımıza gelecek.Türkiye'nin ve Brezilya'nın bu sorunla baş edeceğine inanıyorum. Türkiye güçlü bir ülke ve her türlü tedbiri alarak terörü yenmenin bir yolu bulunacaktır" dedi.
MİTROVİC'İ TANIMIYORUM
Farklı konulara da değinen Marcelo'nun öne çıkan diğer sözleri şöyle: "Her oyuncunun adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Aboubakar da görüyoruz ki iyi çalışıyor. Defansif olarak bile takıma katkısı büyük. Umarım gol bölgesinde de iyi olacaktır. Rhodolfo iyi bir stoper. Dizini güçlendirdiğinde bize katkısı olacaktır. Mitrovic'i tanımıyorum, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar."
F.BAHÇE YARIŞTAN KOPMAZ
"PSV'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'la çalıştım. Çok iyi bir hoca. F.Bahçe de sürekli üstüne koyan bir takım. Advocaat oyuncularını iyi motive eden biri. Özellikle derbi maçlarda çok iyi yapar bunu. Advocaat'ın yaşı ve tecrübesi ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarış içinde olacaktır."
İŞTE MARCELO'NUN EN BÜYÜK HAYALİ
Antalya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda en büyük hayalini de söyleyen Marcelo Guedes, "Ülkem adına sahaya çıkmak istiyorum. Brezilya Milli Takımı benim hayalim ama oynayan futbolculara bakınca orada yer almak zor. Hiçbir şey imkansız değil benim için. Çünkü burada da büyük bir takımda oynuyorum" sözlerini sarfetti.
'DUSKO TOSİC'LE KAYBETMİYORUZ'
Marcelo Guedes, savunmadaki partneri Dusko Tosic için de övgü dolu sözler sarfetti. Sırp futbolcu ile oynadıkları karşılaşmalarda takımın az yenilgi aldığına dikkati çeken Marcelo, "İyi maçlar çıkardık birlikte. Tosic ile 25'e yakın maç oynadı ve çok az karşılaşma kaybettik. Demek ki hocamız doğru tercih yapmış" ifadelerini kullandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:34
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Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
''Türkiye güçlüdür!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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