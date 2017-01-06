Onlara durmak yok

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün sabah salonda çalıştı. Basına kapalı 1.5 saat süren antrenmanda denge ve kondisyon çalışması yapıldığı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan siyah-beyazlılar, akşam da sahaya çıktı ve basına açık bir idman gerçekleştirdi.