Önce Eto'o, sonra Gomez!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek arzusundaki siyah-beyazlılar, Antalyasporlu Eto’o’yu bitirmek için gün sayıyor. Mario Gomez ise yeni sezonda düşünülüyor.
KISMETSE OLUR
Konuyla ilgili konuşan siyah-beyazlı yetkililer, "Biz Eto'o ile ilgilenmiyoruz dersek yalan söylüyor oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızası ile olacak bir şey. Onların istemediği şeye biz girmeyiz. Eto'o kısmetse olur. Antalyaspor'un ve bizim işimize gelirse Eto'o transferi olabilir. Takasta adı geçen isimler var. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim camiamızda böyle şeyler olmaz. Oyuncular bizim evladımız. Onun için bunlar gerçeği içermiyor. Beşiktaş'ın kadrosu geniş. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı, fikrimiz pozitif. Cenk Tosun zaten milli takımın santrforu" ifadesini kullandılar.
SEMBOL OLDU
Beşiktaş yönetimi, sezon başında uzun süre haber bekledikleri ancak ardından Wolfsburg'a giden Mario Gomez için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların, Gomez'i çok sevdiğini dile getiren yetkililer, "Mario Gomez bir sene kaldı ve kısa sürede Beşiktaş'ın sembol oyuncusu olmayı başardı. Şu anda başka bir takımda oynuyor. Fakat gitme sebebi ailesinin terör ile alakalı korkusudur. Terör dünyanın bir gerçeği. Şu anda olduğu takımda top oynamaya devam etmek durumunda. Gomez konusunu da sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alabiliriz" dediler.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:32
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Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
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