 Cepteki kuşa bakarız – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Cepteki kuşa bakarız

    Cepteki kuşa bakarız
    yönetimi, Trabzonsporlu Mehmet Ekici'yle ilgili ilginç bir benzetmede bulundu. Yetkililer, "Beşiktaş'ın konuşması gereken şey asıl itibari ile transferden daha fazla elimizdeki oyuncuları oynatabilmek. kaliteli bir futbolcu. Devre arası ile alakalı o bölgede kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşlar yerine cepteki kuşlara bakmamız lazım. Bizi mutlu edecek transferler yapmak istiyoruz" yorumunu yaptılar.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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