 Caner’e yaptırım – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Caner’e yaptırım

    Caner’e yaptırım
    Siyah-beyazlılar, 'le ilgili yaptırımları olacaklarını açıkladılar. Beşiktaşlı yetkililer, "Caner Erkin bize gelir gelmez ailenin çocuğu gibi bir anda içimizde oldu. İlk olarak onu Şükran ile evlendirdik. Bireysel ilişkisi herkes ile en üst noktada. Fakat spor hatır kaldıracak bir iş değil. Caner bir sahaya dönsün de ondan sonrasına bakarız. Caner Erkin'i saha içerisindeki oynadığı top ile bakmamak lazım. Takımın bütününde önemli bir futbolcu" yorumunu yaptılar.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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