Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun kulübüne 4 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği ve sözleşmenin 3,5 yıllık olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Matej Mitrovic'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır
Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:39
- Ekici Fener'de!
Toplam 55
Yorum
DOGRUCU Bence iki takim icin en hayirlisi oldu... TS de golcu yok Care Atif, Fenerde de beyin yoktu Care Mehmet dedi... Iki takimda en az yuzde 20 performansini artttirir.. AYRICA, TS KESINLIKLE TOLGA CIGERCIYI DE ALMALI !! TOLGA gibi kosan dinamik bir orta saha oyuncu lazim TS ye... GS belki sezon sonuna kadar kiraya veriri en kotusu... Seneye Avrupaya gider TS...
- İşte taraftar!
Toplam 5
Yorum
armBJK Beşiktaşım benim,biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim, Seninle ağlarım,seninle gülerim, Söyle senden başka kimim var benim. Beşiktaşım benim....
- Milan’da gündem Sneijder
Toplam 8
Yorum
KARRAYEL EVET YA GS NE TRANSFER YAPMAKTAN ANLAYAN YÖNETİCİ VAR NEDE SCOUT EKİBİ 350BİN EURO OYNAYAN ADAMA 1.5 MİLYON TEKLİF EDİYORLAR BU NASIL BİR YÖNETİCİLİK NASIL BİR ANLAYIŞ DEFOLUN GİDİN YAAA BIKTIK ARTIK FUTBOLU BİLENLER GELSİN YÖNETİME TRANSFER YAPMAYA
Beşiktaş transferi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.