Beşiktaş transferi resmen açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Matej Mitrovic'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır

Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.



Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,

2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret

Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."



