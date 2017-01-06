 Beşiktaş transferi resmen açıkladı – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Beşiktaş transferi resmen açıkladı

    Beşiktaş transferi resmen açıkladı

    Beşiktaş, Matej Mitrovic transferini resmen açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun kulübüne 4 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli ödeneceği ve sözleşmenin 3,5 yıllık olduğu belirtildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

    "Matej Mitrovic'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır

    Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

    Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup,
    2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
    2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
    2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
    2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
    Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:39
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