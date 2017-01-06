Beşiktaş, pas antrenmanı yaptı
Beşiktaş, günün ilk idmanında top çalışmalarıyla birlikte pas ağırlıklı idman yaptı. Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Mitrovic, takımla birlikte ikinci antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde düz koşuyla başlayan antrenman daha sonra pas çalışmaları ile devam etti. Toplu oyunda pasa dayalı çalışmalar sabah idmanın ana programıydı. Futbolcular ilk olarak 3'erli gruplar halinde 9 kişilik bölgesel tek pas çalışması yaptı. Ardından savunmada oynayan futbolcular ile ofans oynayan futbolcular 3 kaleli maç yaptı. Defans oyuncuları normal kaleyi korurken, ofanstaki oyuncular iki minik kaleyi korudular. Sık sık oyuncularını uyaran Şenol Güneş, bir pozisyonda pas tercihleri ile alakalı futbolcularına ne yapmaları gerektiğini anlattı. Ardından idman çift kale maç ile sona erdi. Ricardo Quaresma'nın şık golü alkış aldı.
Beşiktaş idmanında 50'ye yakın taraftar da vardı. Futbolcuların eşleri de idmanı takip edenler arasında yer aldı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:12
- Ekici Fener'de!
Toplam 55
Yorum
DOGRUCU Bence iki takim icin en hayirlisi oldu... TS de golcu yok Care Atif, Fenerde de beyin yoktu Care Mehmet dedi... Iki takimda en az yuzde 20 performansini artttirir.. AYRICA, TS KESINLIKLE TOLGA CIGERCIYI DE ALMALI !! TOLGA gibi kosan dinamik bir orta saha oyuncu lazim TS ye... GS belki sezon sonuna kadar kiraya veriri en kotusu... Seneye Avrupaya gider TS...
- İşte taraftar!
Toplam 5
Yorum
armBJK Beşiktaşım benim,biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim, Seninle ağlarım,seninle gülerim, Söyle senden başka kimim var benim. Beşiktaşım benim....
- Milan’da gündem Sneijder
Toplam 8
Yorum
KARRAYEL EVET YA GS NE TRANSFER YAPMAKTAN ANLAYAN YÖNETİCİ VAR NEDE SCOUT EKİBİ 350BİN EURO OYNAYAN ADAMA 1.5 MİLYON TEKLİF EDİYORLAR BU NASIL BİR YÖNETİCİLİK NASIL BİR ANLAYIŞ DEFOLUN GİDİN YAAA BIKTIK ARTIK FUTBOLU BİLENLER GELSİN YÖNETİME TRANSFER YAPMAYA
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