Aboubakar’sız 5 maç!

Kartal'ın gol silahlarından Vincent Aboubakar, Kamerun'un dün açıklanan Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada siyah-beyazlıların yıldızının 23 kişilik kadroda yer aldığı ifade edildi. 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasındaki turnuvada mücadele edecek olan 22 yaşındaki futbolcu, ülkesinin finale kalması halinde ligde 3, kupada da 2 maçta Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.