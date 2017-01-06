 Aboubakar’sız 5 maç! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aboubakar’sız 5 maç!

    Aboubakar’sız 5 maç!
    Kartal'ın gol silahlarından Vincent Aboubakar, Kamerun'un dün açıklanan Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada siyah-beyazlıların yıldızının 23 kişilik kadroda yer aldığı ifade edildi. 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasındaki turnuvada mücadele edecek olan 22 yaşındaki futbolcu, ülkesinin finale kalması halinde ligde 3, kupada da 2 maçta Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aboubakar’sız 5 maç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.