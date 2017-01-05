 Pazartesi isyanı! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Pazartesi isyanı!

    Pazartesi isyanı!
    , 'in ikinci yarısında oynanacak olan ilk 5 haftanın programını açıkladı. Programa göre , 17,18 ve 19. haftalarda oynayacağı lig maçları pazartesi günü olarak belirlendi. Bu durum siyah-beyazlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan TFF'yi mesaj yağmuruna tutarken, yapılan planlamaya isyan etti.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:00
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