 Necip Uysal korkuttu – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    korkuttu

    Necip Uysal korkuttu
    'ta 'ın idmandaki sakatlığı teknik heyeti korkuttu. Sol ayak bileğinde ağrı hisseden Necip Uysal, tedbir amaçlı olarak çalışmaya devam etmedi. Bu arada önceki gün yapılan idmanda sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde zorlanma olduğu tespit edilen Ömer Şişmanoğlu çalışmaya katılmazken; soğuk algınlığı geçen Tolga Zengin ile sağ arka adalesindeki ağrıları biten Tolgay Arslan takımla çalıştı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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