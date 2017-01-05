 İşte son Kartal – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    İşte son Kartal

    İşte son Kartal

    , ’da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu ’i 4.5 seneliğine renklerine bağladı. Mitrovic dün gece yarısı İstanbul’a geldi.

    Stoper arayışlarını sürdüren mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Hırvatistan milli takımının da stoperi olan, ve 'da forma giyen 23 yaşındaki 'i 4.5 seneliğine renklerine bağladı. Dün gece yarısı İstanbul'a gelen Mitrovic'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Antalya'ya giderek takımın kampına katılacağı belirtildi. Genç yıldızın burada 4,5 senelik sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

    ÇETİN PAZARLIK
    2019'a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç oyuncu için Hırvat kulübü, Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep ederken, siyah-beyazlılar ise Mitrovic için 3 milyon euro önerdi. Tarafların yapılan sıkı pazarlıkların ardından 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardıkları öğrenildi. Beşiktaş'tan senelik 1 milyon euro alacak olan Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanı sıra, sağ bek olarak ve defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.

    HNK Cibalia'da dikkat çeken ve Hırvatistan'ın önemli ekiplerinden Rijeka'ya transfer olan Hırvat oyuncu, 4 sezondur Rijeka forması giyiyordu. Rijeka'da 4 sezonda 100 maça çıkan Mitrovic, 5 gol atarken 15 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. Mitrovic, Rijeka ile birlikte Milli Takım forması giymeye de başladı.

    MİTROVİC TRANSFERİ HEYECANLA BEKLİYORDU
    Mitrovic'in menajeri Cvjetkovic, Radyospor'dan Özgür Sancar'a iddialı açıklamalarda bulundu. Cvjetkovic, "Beşiktaş seçeneği Matej'i ilk günden bu yana çok heyecanlandırdı. Beşiktaş son derece iyi organize olmuş bir kulüp, vizyonu var. Matej'in Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

    DUDU DA TAMAM
    Babel ve Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Palmeiras'ın 24 yaşındaki forveti Dudu'nun sezon sonunda transferi için her konuda anlaşma sağladı. Siyahbeyazlıların devre arasında takıma katılması için Brezilya ekibi ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:54
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