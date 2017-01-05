''Herkesi yenecek güçteyiz''
Oğuzhan Özyakup, “Şampiyonluktaki ilk rakibimiz Başakşehir, sonra F.Bahçe ve G.Saray geliyor. İyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok” dedi.
BAŞKA TAKIMA GİTMEM
Oğuzhan Özyakup, Türkiye'de Başka bir takımda oynama gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi. Genç yıldız, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor." dedi. Oğuzhan, sözleşme yenileme konusunda da yöneticilerle konuştuğunu ancak bu konuyu şu anda gündeme bile getirmediğini söyledi.
AVRUPA HEDEFİ BELİRLEMEDİK!
Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde bir hedef belirlemediklerini söyledi. Hem ligde hem de Avrupa'da önlerine maç maç baktıklarını belirten Oğuzhan, "İsrailli rakibimizin maçını daha izlemedim. Daha çok vaktimiz var ona. Avrupa Ligi de önemli. Hedef koymak istemiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde takım olarak da hedef koymadık" diye konuştu.
SOSA-GOMEZ İYİYDİ
Oğuzhan, sezon başında takımdan ayrılan Jose Sosa ve Mario Gomez'in çok iyi futbolcular olduğunu ancak yerlerine daha iyi oyuncuların geldiğini savundu. Genç oyuncu, "Töre'nin de İsmail Köybaşı'nın da geçen sezon katkısı vardı. Sosa çok fazla asist yaptı, Gomez gol kralı oldu. İnanın çok daha iyi oyuncular katıldı aramıza" diyerek yeni transferlere destek oldu.
BASKIYI GÖRÜYORUM
Oğuzhan Özyakup, hakemlerin işinin çok zor olduğunu da dile getirdi. Milli yıldız, "Biz futbolcular; özellikle derbi ve büyük maç öncesi askıda oluruz. Son zamanlarda hakemlerin gözlerinin içinde baskıyı hissedebiliyorum. Hepimiz onlara yardım etmeliyiz. Zor maçlar yönetiyorlar. Onlar da tabii ki hata yapacak. Bazen hataları maçın kaderini belirleyebiliyor" diye konuştu.
PENALTIYI ABARTTILAR
Gaziantepspor maçında kaçırdığı penaltının tartışılmasına tepki gösteren Oğuzhan Özyakup şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon Mario Gomez olduğunda da ben atıyordum penaltıları. Cenk'in gole ihtiyacı olduğunda ben ona bıraktım. Bu o zaman yazılmadı. Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve atmak istedim. Cenk de bana bıraktı. Gol olsa bu kadar konuşulmazdı."
ATİBA İLE RAHATIM
Oğuzhan, defansın önünde kendisini daha iyi hissettiğini belirtti. Genç oyuncu, "Atiba'nın yanında çok daha rahatım. Şenol Güneş hocamız '10 numara'da görev verdiğinde de en iyi şekilde çalışıyorum." diye konuştu. Oğuzhan'ın toplantıda söyleyeceği bir cümleyi unutunca, "Şenol hocanın kalemi elimde. Taklit etmek istedim, dilim dönmedi" demesi gülüşmelere neden oldu.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:05
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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