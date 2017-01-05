 ''Herkesi yenecek güçteyiz'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Herkesi yenecek güçteyiz''

    ''Herkesi yenecek güçteyiz''

    , “Şampiyonluktaki ilk rakibimiz Başakşehir, sonra F.Bahçe ve G.Saray geliyor. İyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok” dedi.

    'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de tek hedeflerinin sezon sonu yine şampiyonluk olduğunu söyledi. Lider Başakşehir'in yetenekli futbolculardan oluşan tecrübeli bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sonuçta şampiyonluğa giden takımlar az çok belli. İlk 4'teki takımlar. Beşiktaş her sene şampiyonluk için oynar, bu sene de öyle olacak. Üstümüzde olduğu için ilk rakibimiz Başakşehir, ardından Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor. Bu takımların arasında az puan farkı bulunuyor. İyi oynadığımız sürece ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz" diye konuştu.

    BAŞKA TAKIMA GİTMEM
    , Türkiye'de Başka bir takımda oynama gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getirdi. Genç yıldız, "Türkiye'de Beşiktaş'tan başka takımda oynama düşüncem yok. Futbolun içinde bunlar da var ama benim Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor." dedi. Oğuzhan, sözleşme yenileme konusunda da yöneticilerle konuştuğunu ancak bu konuyu şu anda gündeme bile getirmediğini söyledi.

    AVRUPA HEDEFİ BELİRLEMEDİK!
    Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde bir hedef belirlemediklerini söyledi. Hem ligde hem de Avrupa'da önlerine maç maç baktıklarını belirten Oğuzhan, "İsrailli rakibimizin maçını daha izlemedim. Daha çok vaktimiz var ona. Avrupa Ligi de önemli. Hedef koymak istemiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde takım olarak da hedef koymadık" diye konuştu.

    SOSA-GOMEZ İYİYDİ
    Oğuzhan, sezon başında takımdan ayrılan Jose Sosa ve Mario Gomez'in çok iyi futbolcular olduğunu ancak yerlerine daha iyi oyuncuların geldiğini savundu. Genç oyuncu, "Töre'nin de İsmail Köybaşı'nın da geçen sezon katkısı vardı. Sosa çok fazla asist yaptı, Gomez gol kralı oldu. İnanın çok daha iyi oyuncular katıldı aramıza" diyerek yeni transferlere destek oldu.

    BASKIYI GÖRÜYORUM
    Oğuzhan Özyakup, hakemlerin işinin çok zor olduğunu da dile getirdi. Milli yıldız, "Biz futbolcular; özellikle derbi ve büyük maç öncesi askıda oluruz. Son zamanlarda hakemlerin gözlerinin içinde baskıyı hissedebiliyorum. Hepimiz onlara yardım etmeliyiz. Zor maçlar yönetiyorlar. Onlar da tabii ki hata yapacak. Bazen hataları maçın kaderini belirleyebiliyor" diye konuştu.

    PENALTIYI ABARTTILAR
    Gaziantepspor maçında kaçırdığı penaltının tartışılmasına tepki gösteren Oğuzhan Özyakup şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezon Mario Gomez olduğunda da ben atıyordum penaltıları. Cenk'in gole ihtiyacı olduğunda ben ona bıraktım. Bu o zaman yazılmadı. Gaziantepspor maçında kendimi iyi hissettim ve atmak istedim. Cenk de bana bıraktı. Gol olsa bu kadar konuşulmazdı."

    ATİBA İLE RAHATIM
    Oğuzhan, defansın önünde kendisini daha iyi hissettiğini belirtti. Genç oyuncu, "Atiba'nın yanında çok daha rahatım. Şenol Güneş hocamız '10 numara'da görev verdiğinde de en iyi şekilde çalışıyorum." diye konuştu. Oğuzhan'ın toplantıda söyleyeceği bir cümleyi unutunca, "Şenol hocanın kalemi elimde. Taklit etmek istedim, dilim dönmedi" demesi gülüşmelere neden oldu.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:05
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