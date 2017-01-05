 Adım adım geliyor – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Adım adım geliyor

    Adım adım geliyor

    Dün sabah ile antrenmana çıkan Kamerunlu forvet, yan sahadaki idmanını tel örgülerinden ardından izledi. Eto’o, futbolculara ve teknik heyete el salladıktan sonra ayrıldı.

    , transferinde son aşamaya geldi... Siyah-beyazlı kulübe transferi artık an meselesi olan Kamerunlu yıldız dün, büyük bir sürpriz yaptı. Eto'o, siyah-beyazlı takımın dün sabahki idmanını izledi. Beşiktaş ile aynı otelde kampta olan , siyah-beyazlı takımla aynı saatte, yan yana sahalarda antrenman yaptı. Kırmızı-beyazlı takımla idmana gelen Eto'o, saha girişinde bir süre Beşiktaş'ın antrenmanını takip etti. Saha kenarında bir süre idmanı seyreden Eto'o, futbolculara ve teknik heyete el salladıktan sonra ayrıldı.

    Sezon başında Porto'dan kiralık olarak alınan Vincent Aboubakar'ın gerek düşük performansı, gerekse Afrika Kupası'na gidecek oluşu nedeniyle forvete takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, bir süredir peşinde olduğu 36 yaşındaki Eto'o için tüm şartlarını zorluyor. Siyah-beyazlıların Eto'o'ya karşılık Ömer Şişmanoğlu'nu sezon sonuna kadar Antalya'ya vereceği, ayrıca bir miktar da para ödeyeceği ifade edildi. Beşiktaş, Kamerunlu yıldızla da 1.5 yıllık sözleşme karşılığında söz keserken; Eto'o'nun Beşiktaş'tan Antalya'daki ücreti olan yıllık 3.5 milyon euro'dan biraz daha az alacağı iddia edildi.

    KERİM, ÖMER VE NECİP'İ İSTEDİK!
    Antalyaspor Başkanı , Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar resmi olarak bir teklif almadıklarını, hatta Eto'o'nun çok önemli oyuncuları olduğunu belirterek, kendisini kadroda tutmak istediklerini de söyleyen Başkan Öztürk; buna rağmen Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmeler yaptıklarını doğruladı ve "Biz de Beşiktaş'tan Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile aynı otelden kamp yapan Antalyaspor oyuncusu Eto'o'nun siyah beyazlı takımın antrenmanını izlediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Öztürk, "Yan yana antrenman yapıyorlar, doğaldır. Ancak ben oturup izlediğini düşünmüyorum çünkü kendisi de antrenman yapıyor. İki kulübün aynı otelde olması ilginç bir durum. Hareketli bir kamp dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adım adım geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.