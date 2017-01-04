 Ve Mitrovic gün sayıyor – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ve Mitrovic gün sayıyor

    Ve Mitrovic gün sayıyor
    Stoper mevkisine takviye yapma kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir isimle el sıkıştı. Siyah beyazlılar, Rijeka'nın 23 yaşındaki genç stoperi Matej Mitrovic'in transferini imza aşamasına getirdi. Siyah beyazlılar, olumlu yanıt aldı ve Rijeka yönetiminden gelecek son kararı beklemeye başladı. 1.87 boyundaki Mitrovic, bu sezon 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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