Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Beşiktaş'ın Babel için ödeyeceği rakamlar, sıkıntı yarattı.
Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin euro kazanırken, 31 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon euro'dan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi.
YARISINA BİLE GELİYORDU!
Deportivo'da 6 aylığına 110 bin euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin euro'dan 1 milyon 700 bin euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.
YARISINA BİLE GELİYORDU!
Deportivo'da 6 aylığına 110 bin euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin euro'dan 1 milyon 700 bin euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Quaresma ücretine 'zam' yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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