 Ömer’den kötü haber – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ömer’den kötü haber

    Ömer’den kötü haber
    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ömer'in Antalya kampında dün akşam gerçekleştirilen çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma saptandığı ve futbolcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer’den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.