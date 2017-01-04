Ömer’den kötü haber
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun sağ uyluk arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ömer'in Antalya kampında dün akşam gerçekleştirilen çalışma sonrası sağ uyluk arka adalesinde zorlanma saptandığı ve futbolcunun tedavisinin sürdüğü bildirildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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