Kartal farkı!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Polonya temsilcisi Stelmet'i 18 sayı farkla 84-66 mağlup etti. Temsilcimiz maça hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Hemen toparlanan ekibimiz 8-0'lık bir seri yakalasa da ilk çeyreği Stelmet 21-15 önde geçti. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş rakibiyle aradaki farkı kapatttı. Devreye Stelmet 45-41 önde gitti. 3. çeyrekte 61-55 öne geçen ekibimiz salondan 84-66 galip ayrıldı. Thompson 19 sayıyla yıldızlaştı.



9. ZAFERİNİ KAZANDI

Siyah-beyazlı takım dün grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte gruptaki liderliğini sürdürdü.



Salon: Rekreacyjno Sportowe

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Andrei Sharapa (Belarus)

Stelmet: Koszarek 7, Kelati 8, Dragicevic 7, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Gruszecki 13, Florence 6, Moore 9

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 19, Roll 9, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Şafak Edge, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2

1. Periyot: 21-15

Devre: 45-41

3. Periyot: 55-61

5 faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)