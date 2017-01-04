Eto'o istenmez mi!
Eto’o şu anda Antalyaspor’un oyuncusu, ama yarın ne olacağı bilinmez! Bizde olsa farklı bir yapı ortaya çıkar. Çünkü Eto’o, gol atan bir oyuncu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında yaptığı açıklamalarla taraftarlara üstü kapalı Eto'o müjdesi verdi. Güneş, Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun transfer gündeminde olup olmadığının sorulması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Eto'o şu anda Antalyaspor'un oyuncusu, biz Beşiktaş'ın yetkilisiyiz. Ama yarın ne olacağı bilinmez. Bizdeki Ramon Motta orada oynuyor, Ömer Şişmanoğlu geçen sene kiralıktı. Transferi şu anda yönetimi ilgilendirir. Başkanımız yarın (bugün) geliyor. Biz fikirlerimizi söylüyoruz."
SİSTEM BİLE DEĞİŞİR
Eto'o'nun tecrübesinin ve golcülüğünün asla tartışılmaz olacağının altını ısrarla çizen Güneş şöyle devam etti: "Fizik olarak, top saklayabilecek bir oyuncunun olması işimize gelir. Öbür türlüsü bizde aşağı yukarı var. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Demba Ba, Mario Gomez gibi oyuncular lazım. İbrahimovic var, almanız mümkün değil! Onu alamayınca, daha değişik bir oyuncu alabiliyorsunuz. Eto'o da gol atabilen bir oyuncu. Eto'o bizde olsa, ona göre de farklı bir yapı ortaya çıkar."
BERABERLİK BAŞARISIZLIK
Teknik direktör Şenol Güneş, beraberliğin bile başarısızlık olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "1-2 aylık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. O dönemde 6 lig, 3 kupa, 2 de UEFA Ligi maçımız var. Bütün bunları kazanacak oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Beraberlik bile başarısızlıktır. Hak ederek kazanmak istiyoruz. Rakipleri düşman olarak değil; oynadığımız oyunla onlara üstünlük sağlayarak, dost olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.
HEP BİRLİKTE OLMALIYIZ!
Şenol Güneş, kötü günlerin geride kalması için spor camiasının sadece söylemde değil, eylemde de birlikte olması gerektiğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gelecek huzur içinde olsun diyoruz ama bu temenniler havada kalıyor. Umarım sadece Türkiye için değil, dünya için de barış olur. Bazen ismimi kullanarak infial yaratmak isteniyor ama biz bu işlerde yokuz. Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere karşı hep birlikte durmalıyız" yorumunu yaptı.
ÇABUK STOPER İSTİYORUZ
Hızlı bir stoper istediğini kaydeden tecrübeli hoca, "Elimizdeki oyunculara katkı yapacak, elimizdeki stoperlerden farklı bir stoper düşünüyoruz, çabuk bir stoper" ifadesini kullandı. Elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Güneş, "Hücumda Aboubakar, Cenk ve Ömer var. Kanatta Quaresma, Kerim, Aras gibi oyuncularımız var. Kenara katkı verecek bir oyuncu daha bulursak oraya bir oyuncu daha alırız" bilgisini verdi.
20-25 CİVARI OYUNCU YETER
Deneyimli teknik adam, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili olarak, "Kalana ya da gidene şu anda karar vermeyeceğiz. Son gün kimin gidip kaldığını göreceğiz. 20-25 civarında oyuncu yeterli. Hücumda, stoperde, sol bekte bir oyuncu bekliyoruz. Dışarıda kalan oyuncuların da üzülmesini istemiyorum. Oyuncu mutlu değilse ayrılmalı, transfer dönemi bittikten sonra mutsuzluğu varsa, çevresine yaymamalı" değerlendirmesini yaptı.
SİSTEM BİLE DEĞİŞİR
Eto'o'nun tecrübesinin ve golcülüğünün asla tartışılmaz olacağının altını ısrarla çizen Güneş şöyle devam etti: "Fizik olarak, top saklayabilecek bir oyuncunun olması işimize gelir. Öbür türlüsü bizde aşağı yukarı var. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Demba Ba, Mario Gomez gibi oyuncular lazım. İbrahimovic var, almanız mümkün değil! Onu alamayınca, daha değişik bir oyuncu alabiliyorsunuz. Eto'o da gol atabilen bir oyuncu. Eto'o bizde olsa, ona göre de farklı bir yapı ortaya çıkar."
BERABERLİK BAŞARISIZLIK
Teknik direktör Şenol Güneş, beraberliğin bile başarısızlık olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "1-2 aylık dönemi iyi geçirmek istiyoruz. O dönemde 6 lig, 3 kupa, 2 de UEFA Ligi maçımız var. Bütün bunları kazanacak oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Beraberlik bile başarısızlıktır. Hak ederek kazanmak istiyoruz. Rakipleri düşman olarak değil; oynadığımız oyunla onlara üstünlük sağlayarak, dost olarak görmek istiyoruz" diye konuştu.
HEP BİRLİKTE OLMALIYIZ!
Şenol Güneş, kötü günlerin geride kalması için spor camiasının sadece söylemde değil, eylemde de birlikte olması gerektiğini vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Gelecek huzur içinde olsun diyoruz ama bu temenniler havada kalıyor. Umarım sadece Türkiye için değil, dünya için de barış olur. Bazen ismimi kullanarak infial yaratmak isteniyor ama biz bu işlerde yokuz. Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere karşı hep birlikte durmalıyız" yorumunu yaptı.
ÇABUK STOPER İSTİYORUZ
Hızlı bir stoper istediğini kaydeden tecrübeli hoca, "Elimizdeki oyunculara katkı yapacak, elimizdeki stoperlerden farklı bir stoper düşünüyoruz, çabuk bir stoper" ifadesini kullandı. Elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Güneş, "Hücumda Aboubakar, Cenk ve Ömer var. Kanatta Quaresma, Kerim, Aras gibi oyuncularımız var. Kenara katkı verecek bir oyuncu daha bulursak oraya bir oyuncu daha alırız" bilgisini verdi.
20-25 CİVARI OYUNCU YETER
Deneyimli teknik adam, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili olarak, "Kalana ya da gidene şu anda karar vermeyeceğiz. Son gün kimin gidip kaldığını göreceğiz. 20-25 civarında oyuncu yeterli. Hücumda, stoperde, sol bekte bir oyuncu bekliyoruz. Dışarıda kalan oyuncuların da üzülmesini istemiyorum. Oyuncu mutlu değilse ayrılmalı, transfer dönemi bittikten sonra mutsuzluğu varsa, çevresine yaymamalı" değerlendirmesini yaptı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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