 Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık

    Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık
    'ta malzemecilerinden 'un görevine son verildi. Akkoyun, yaptığı paylaşımda "24 yıldır hizmet ettiğim camiadan haksız bir şekilde ayrılmak zorunda bırakıldım. Yüz kızartıcı bir suç işlemeden görevimi şerefli bir şekilde yaptım. İşimi kaybetmeme emeği olanları Allah'a havale ediyorum. Kaderde bu şekilde ayrılmak da varmış" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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