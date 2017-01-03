 ''Sobol bize uygun!'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Sobol bize uygun!''

    ''Sobol bize uygun!''

    Yönetici , “Genç yıldız Sobol çok pahalı değil, ayrıca ’a da uygun” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

    Beşiktaşlı yönetici , ara transfer döneminde ismi geçen oyunculardan Zorya'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Eduard Sobol için olumlu ifadeler kullandı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ürkmezgil, "Sobol, genç ve başarılı bir oyuncu. Fiyatı da çok pahalı değil, yani Beşiktaş'a uygun bir oyuncu. Yönetimin ve kulübümüzün şartlarına uyarsa transfer edilebilir. Bana göre takıma faydalı olur" ifadesini kullandı.

    'ın hedefinin 'efendi' bir yol izleyip şampiyon olmak olduğunu diye getiren Ürkmezgil, bazı oyuncuların takasta kullanılabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Yönetimde Veli ile ilgili konuşulmuş bir konu yok. Ama Beşiktaş'a uygun olarak takasta kullanılabilir. Yönetimin kararı belirlenir ve hocanın da onayı alınır. Beşiktaş bu hafta içerisinde transfer sürprizleri yaşayabilir. Uygun şartlar gerçekleşirse 2-3 transfer daha olabilir."
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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