''Sobol bize uygun!''
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Genç yıldız Sobol çok pahalı değil, ayrıca Beşiktaş’a da uygun” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ın hedefinin 'efendi' bir yol izleyip şampiyon olmak olduğunu diye getiren Ürkmezgil, bazı oyuncuların takasta kullanılabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Yönetimde Veli ile ilgili konuşulmuş bir konu yok. Ama Beşiktaş'a uygun olarak takasta kullanılabilir. Yönetimin kararı belirlenir ve hocanın da onayı alınır. Beşiktaş bu hafta içerisinde transfer sürprizleri yaşayabilir. Uygun şartlar gerçekleşirse 2-3 transfer daha olabilir."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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