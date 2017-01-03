 ''Özel bir oyuncuyum'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Özel bir oyuncuyum''

    ''Özel bir oyuncuyum''

    “Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi şut kalitem. Sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında, hatta 10 numarada oynayabiliyorum! Hiçbir zaman bencil birisi olmadım. Gol, bir kanat oyuncusu için bonustur. Eğer 40 gol atabilirseniz muazzam olur ama benim işim forveti beslemek!"

    'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan , iddialı açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'dan ayrıldığı dönemde Beşiktaş ile temasa geçtiğini itiraf eden 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, "Bir görüşme olmuştu ama transfer mümkün olmamıştı. Bu defa menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde, zaten benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu" ifadesini kullandı. Böyle kaliteli bir takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Babel, " Burada benim için çok büyük imkanlar olacak buna inanıyorum, özellikle de bu tip bir oyun sisteminde" diye konuştu.

    HEYECANLIYIM
    Tecrübeli futbolcu, çok özel ve çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Öne çıkan iki özelliğim var. Birincisi hücum gücüm, ikincisi de şut kalitem. Ama 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum. Orta sahada da oynayabiliyorum, oyunu tüm yönleriyle okuyan bir oyuncuyum. Önde hücum bölgesinde, sağ tarafta, sol tarafta, forvet arkasında oynayabiliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım sezonun ikinci yarısında benim de yapacağım katkılarla hep birlikte büyük başarılar elde edeceğiz."



    TAM BİR TAKIM OYUNCUSUYUM
    Hiçbir zaman bireysel hedeflere odaklanan bir oyuncu olmadığının altını çizen Babel şunları söyledi: "Hiçbir zaman bencil bir oyuncu olmadım ve kendimi bir takım oyuncusu olarak tanımlıyorum. Bir kanat oyuncusunun önceliği bence forveti beslemektir, asistlerle beslemektir. Gol bir kanat oyuncusu için bonustur. Bugün modern futbolda kanat forvetlerden sezonda 40 gol atmalarını bekleyebiliyor insanlar. 40 gol atabilirseniz bu muazzam bir şey olur ama bence ana hedef kanat forvet için gol değildir, forveti beslemektir. Gol bunun ekstrasıdır, bonusudur."

    MALİYETİ 20 MİLYON TL
    Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, asbaşkan Umut Güner ve futbol takımı direktörü Ali Naibi ile bir araya gelen Babel, Beşiktaş forması giyerek sözleşmeye imza attı. Hollandalı futbolcunun 2.5 yıl için toplam garanti ücreti 5 milyon 400 bin euro (20 milyon TL). Babel, bu sezon 1 milyon 200 bin euro, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonları için de 2 milyon 100 bin'er euro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya ayrıca oynayacağı maçlarda alınacak puan başına 4 bin euro ödeneceği bildirildi.

    KONTROL, İMZA, İDMAN
    Ryan Babel dün hızlı bir gün yaşadı. Sabah İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra, öğleden sonra resmi sözleşmeyi imzalayan Hollandalı yıldız, ardından soluğu Antalya'da aldı. Tecrübeli oyuncu takımdan ayrı olarak gittiği Antalya'da akşam antrenmanına yetişti. Ryan Babel, bugün saat 14.00'de bir basın toplantısı yapacak.

    KLUİVERT, HENRY VE KAKA
    Birçok idolüm var. Küçükken Patrik Kluivert idolümdü, sonra Arsenal'de oynadığı dönemde Thierry Henry idolümdü. Kaka, özellikle saha dışındaki yaşamı ile benim için her zaman bir rol model oldu. Bununla birlikte sürekli öğrendiğim, takip ettiğim birçok hücum oyuncusu var. Ronaldo, Messi; çünkü bence hâlâ öğrenmeliyim. Hâlâ onlardan ilham alabilmeliyim. Bu duyguyu kaybetmemeliyim. Ben buna inanıyorum.

    QUARESMA BÜYÜK KARİYER
    Kişisel olarak tanışmasak da Quaresma'nın kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir kariyer, büyük bir oyuncu. Onunla oynamak gerçekten mutluluk verici olacak. Taraftarlarımıza da şunu söylemek istiyorum; 'Bazen takımın zorlandığı anlar olur, bazen takımın taraftarın desteğine daha çok ihtiyacı olduğu anlar olur. Biz onlardan iyi günde de, kötü günde de her zaman ellerinde gelen en büyük desteği bekliyoruz.

    HİÇ DÜŞÜNMEDEN GELDİM
    Terör, maalesef dünyanın her yerinde var. Türkiye'de yaşananlar benim ülkeyi sevmeme engel değil. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. O maçta Türkiye'de oynayan yabancıların Milli Takım formasını giymesi çok anlamlıydı. Çok güzel bir görüntüydü. Teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerek. Burada ünlü insanlara da büyük görev düşüyor. Beşiktaş teklif yaptığı zaman hiç düşünmeden kabul ettim.

    TARAFTARLAR İTİCİ GÜÇ
    Beşiktaşlı taraftarlar çok aktifler sosyal medyada, bunu hemen fark ettim. Oyunculara, kulübe ve değerlere gerçekten büyük bir tutkuyla bağlılar ve onların bu davranışlarını görünce nasıl bir aileye geldiğimi gerçekten daha iyi anladım. Bunun daha iyi farkına vardım. Ben de bir an evvel bu büyük kulübün tarihiyle, değerleriyle, gelenekleriyle ilgili öğrenebildiğim kadar şey öğrenmeye çalışacağım.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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