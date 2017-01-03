 Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı

    Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı

    Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerinde kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

    Siyah-beyazlı takım ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman 2 grup halinde salonda yapıldı, kaleciler antrenman sahasında çalışmalarına devam etti. Futbolcular salonda ısınma ve streching çalışması sonrası çalışmalarını denge ve kuvvet antrenmanı olarak değişmeli olarak tamamladı.

    Beşiktaş, kamp hazırlıklarına akşam 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.