 Kara Kartallar Polonya'ya – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Kara Kartallar Polonya'ya

    Kara Kartallar Polonya'ya
    Beşiktaş SJ, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında, Polonya'dan Stelmet'le deplasmanda karşılaşacak. A SPOR'dan yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz, grubunda 8 galibiyet, 2 yenilgi, 18 puanla lider. A Grubu'nda ise Banvit, sahasında Yunanistan'dan Aris'le saat 20.00'de karşılaşacak. Bandırma ekibi de siyah-beyazlılar gibi iki yenilgiyle ikinci sırada.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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