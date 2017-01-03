Kara Kartallar Polonya'ya

Beşiktaş SJ, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında, Polonya'dan Stelmet'le deplasmanda karşılaşacak. A SPOR'dan yayınlanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Temsilcimiz, grubunda 8 galibiyet, 2 yenilgi, 18 puanla lider. A Grubu'nda ise Banvit, sahasında Yunanistan'dan Aris'le saat 20.00'de karşılaşacak. Bandırma ekibi de siyah-beyazlılar gibi iki yenilgiyle ikinci sırada.