 Güneş’e büyük onur – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Güneş’e büyük onur

    Güneş’e büyük onur

    ’nın ‘Yılın Fotoğrafları’ oylamasında, ’ın da oy verdiği ‘’ başlıklı fotoğraf birinci seçildi.

    'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı. AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 45 kareye yer verdiği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına 165 bin 560 kişi katıldı. Spor kategorisinde '' başlıklı fotoğraf birinci olurken; haber kategorisinde 'Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek', yaşamda "Gözyaşı'nın Babası İçin Çağrısı Karşılık Buldu" başlıklı fotoğraflar birinciliğe layık bulundu. 'ın spor kategorisindeki tercihi, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; spor kategorisinde Bülent Doruk'un çektiği, Süper Lig'de 2015-16 sezonunun 33. haftasında Osmanlıspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçı kazanarak sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in havaya atıldığı 'Şenol Güneş' fotoğrafına oy kullanmıştı.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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