Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı takım, günü çift idmanla tamamladı.
Sabah salonda çalışan Beşiktaş'ın akşam idmanı sahada gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam etti. İki grup halinde pas çalışmasıyla süren antrenman, koşuyla sona erdi.
Antrenmana, soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan, katılmadı.
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:40
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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