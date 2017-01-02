''Yine şampiyonuz''
Kartal'ın yıldız isimlerinden Atiba yılın oyuncusu seçildiği ülkesi Kanada'da önemli açıklamalarda bulundu.
Atiba, "Geçen sezon stadımız yoktu. Birçok yerde maçlarımızı oynadık ve başardık. Sezon sonunda şampiyon olduk. Türkiye'de yaşadığım şampiyonluk benim için çok özeldi" dedi. 33 yaşındaki oyuncu, "Üst üste şampiyonluk yaşamanın zor olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden birkaç yıldır yaptıklarımızı sürdürmeliyiz. Biraz sallantıdayız ama istikrarlı devam etmeliyiz. İstikrarlı gideresek bu sene yine şampiyonuz" şeklinde konuştu.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
''Yine şampiyonuz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.