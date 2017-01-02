Son Kartal Babel
Beşiktaş’ın, Deportivo’dan transfer ettiği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlı forma ile poz verdi. Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş'ın devre arasında İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından transfer ettiği Ryan Babel, siyah- beyazlı formayı giydi. 'Kartal Duruşu' yaparak objektiflere poz veren Hollandalı yıldız ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bir süredir İstanbul'da bulunan ve menajeriyle birlikte Beşiktaş ile pazarlıklarını sürdüren Ryan Babel'in son teklife olumlu yanıt verdiği ve işin artık resmi sözleşme imzalamaya kaldığı açıklandı. Beşiktaş formasını üzerine geçirerek 'Kartal Duruşu' yapan Babel'in yarım sezon için Beşiktaş'tan 500 bin euro garanti para alacağı öğrenildi. Bonservis sorunu bulunmayan 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun ayrıca 250 bin euro imza parası alacağı dile getirildi.
YILLIK 1.4 MİLYON EURO
Türkiye'de iki sezon Kasımpaşa forması da giyen Babel'in 2017-18 ve 2018-19 sezonları için 1.4 milyon euro alacağı ifade edildi. Kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan Beşiktaş'ın yeni transferi, 2007'de 17 milyon euro'ya Liverpool'a, 2010'da buradan 7 milyon euro'ya Hoffenheim'a transfer olmuştu. Daha sonra Ajax, Kasımpaşa ve Al-Ain'de oynayan Babel, son olarak İspanya'da Deportivo forması giydi.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTI
Deportivo ile bağlarını kopardıktan sonra 24 Aralık'ta İstanbul'a gelen Ryan Babel, formunu kaybetmemek için bir fitness salonunda özel çalışmalar yaptı. Kampa hazır bir şekilde girmek isteyen Hollandalı'nın idman görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.
BUGÜN RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ısrarla takımda görmek istediği orta saha oyuncusu Ryan Babel, uzun süredir Türkiye'de bulunuyordu. Gaziantepspor maçını Vodafone Arena'daki locadan izleyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız ile ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapmayan Beşiktaş'ın, transferi bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.
YILLIK 1.4 MİLYON EURO
Türkiye'de iki sezon Kasımpaşa forması da giyen Babel'in 2017-18 ve 2018-19 sezonları için 1.4 milyon euro alacağı ifade edildi. Kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan Beşiktaş'ın yeni transferi, 2007'de 17 milyon euro'ya Liverpool'a, 2010'da buradan 7 milyon euro'ya Hoffenheim'a transfer olmuştu. Daha sonra Ajax, Kasımpaşa ve Al-Ain'de oynayan Babel, son olarak İspanya'da Deportivo forması giydi.
ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTI
Deportivo ile bağlarını kopardıktan sonra 24 Aralık'ta İstanbul'a gelen Ryan Babel, formunu kaybetmemek için bir fitness salonunda özel çalışmalar yaptı. Kampa hazır bir şekilde girmek isteyen Hollandalı'nın idman görüntüleri sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.
BUGÜN RESMEN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ısrarla takımda görmek istediği orta saha oyuncusu Ryan Babel, uzun süredir Türkiye'de bulunuyordu. Gaziantepspor maçını Vodafone Arena'daki locadan izleyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız ile ilgili bugüne kadar resmi bir açıklama yapmayan Beşiktaş'ın, transferi bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Son Kartal Babel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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