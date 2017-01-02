Sobol için karar günü
Kara Kartal'ın sözlü olarak anlaşma sağladığı Eudard Sobol için büyük gün. Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık oynayan, bonservisi ise 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki sol bekin transferinin bugün resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş ile Shakhtar'ın bonservis bedeli konusunda bugün gerçekleştireceği son görüşmenin ardından imzaların atılacağı belirtildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Sobol için karar günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.