 Sobol için karar günü – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sobol için karar günü

    Sobol için karar günü
    Kara Kartal'ın sözlü olarak anlaşma sağladığı Eudard Sobol için büyük gün. Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık oynayan, bonservisi ise 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki sol bekin transferinin bugün resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş ile Shakhtar'ın bonservis bedeli konusunda bugün gerçekleştireceği son görüşmenin ardından imzaların atılacağı belirtildi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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