Sobol için karar günü

Kara Kartal'ın sözlü olarak anlaşma sağladığı Eudard Sobol için büyük gün. Ukrayna ekibi Zorya'da kiralık oynayan, bonservisi ise 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki sol bekin transferinin bugün resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş ile Shakhtar'ın bonservis bedeli konusunda bugün gerçekleştireceği son görüşmenin ardından imzaların atılacağı belirtildi.