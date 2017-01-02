Ryan Babel antrenmanda
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, siyah-beyazlı takım ile ilk idmanına çıktı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:14
- G.Saray'a Brezilyalı stoper!
Toplam 1
Yorum
gs4ever evet bize boyle adamlar lazim .yada douglas ta olabilirdi bosta diye.ama hangisi ucuz kontrat istiyorsa ona oncelik verilmeli.chedjou,yasin,podolski iyi teklif gelmesi halinde satilmali
- Q7’den imza şartı
Toplam 11
Yorum
vay vay Arkadas Gerçek bir takima oyuncu almayi Fifa17 oyununda oyuncu almaya benzetiyor heralde :)) Bende Feghouli'yi alsinlar diyorum !
- Ekici belirsizliği
Toplam 10
Yorum
maksut yılmaz Bu takım seni bu takımın beyni yapacaktı, ama sen İstanbulda herhangi bir takımın yedeği olmayı kabul ettin. Senin gibi çok topçular geldi gitti ama bu takım hala ayakta, ama gidenler nerede bir bak...
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