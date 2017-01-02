 Q7’den imza şartı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Q7’den imza şartı

    Q7’den imza şartı
    Yönetimin sözleşme yenilemek istediği Quaresma'nın aklı 'ın kazandığı parada. Beşiktaş'tan 1 milyon 600 bin euro alan Portekizli, Aboubakar'ın 3 milyon 300 bin euro kazanmasına tepki gösterip, "Kulüp, o paraları verebiliyorsa ben de istiyorum" dediği iddia edildi. Bu arada Q7 devre arası tatilinde boş durmayıp boks idmanları yapıyor
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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