‘Kolo’ya pençe

Estadio Deportivo, Beşiktaş’ın Sevilla’nın stoperi Timothee Kolodziejczak için yaptığı 3.5 milyon euro’luk teklifin ‘geri çevrilemez’ olduğunu yazdı.

İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro teklifinin en iyisi olduğunu yazdı. Haberde, 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olan Mönchengladbach'ın Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından planlarının bozulduğu vurgulandı. Middlesbrough, Swansea ve West Bromwich oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar olarak gösterilirken, Türk ekibinin önerdiği 3.5 milyon euro'nun geri çevrilemez olduğu yorumu yapıldı.



SEVİLLA GÖNDERMEK İSTİYOR

Bu sezon Sevilla'da toplam 9 maçta şans bulan Kolodziejczak stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu, Fransa'nın Lyon (12 maç) ve Nice (71 maç/2 gol) kulüplerinde de forma giyerken, alt kategorilerde 48 kez Fransa Milli Takımı'nda yer aldı.