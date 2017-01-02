Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Mario Gomez, geçen sezon siyah-beyazlı takımla harika bir sezon yaşadığını belirterek, "Bayern'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi" dedi.
Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Gomez, siyah- beyazlı takımı ununatamadığını söyledi. Almanya'nın Die Welt gazetesine röportaj veren golcü oyuncu, "2015 benim için muhteşem bir yıldı. Floransa'dan ayrıldıktan sonra tekrar eski gücüme kavuştum. İstanbul'a gittiğimde birçok insan bana gülmüştü çünkü kariyerimi bitirdiğimi düşünüyorlardı. Ancak rüya gibi bir dönem geçirdim. 2013'te Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi diyebilirim" ifadelerini kullandı. Wolsfburg'a gitmesini de değerlendiren Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmak hata gibi görülebilir. Şu an Wolfsburg'da her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda beklentileri karşılayamadığımı biliyorum" dedi. Beşiktaş'ın Gomez için yeniden nabız yokladığı belirtiliyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Kalbi Beşiktaş’ta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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