 Eto’o bitti bitiyor! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Eto’o bitti bitiyor!

    Eto’o bitti bitiyor!

    , Kamerunlu golcü için Antalyaspor’a şartlarını sundu. Kırmızı-beyazlıların vereceği yanıta göre hareket planı oluşturan Kara Kartal, alternatifleri de belirledi.

    Ara transfer dönemi için Ryan Babel ile prensipte anlaşan , forvet konusunda girişimlerini sürdürüyor. Jackson Martinez ve Wilfried Bony'yi de gündemine alan siyah-beyazlı takımda ilk hedef hâlâ ... Trabzonspor'un da devrede olduğu 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız ve kulübü Antalyaspor'a son teklifini sunan yönetim, beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar, Eto'o ile orta yolu bulursa imzaya çağıracak, aksi takdirde listede yer alan alternatif isimlere yönelecek. Çin'de mutsuz olan Kolombiyalı Martinez'in kiralanması konusunda araştırmalar sürerken, bir diğer seçenek Wilfried Bony... Stoke City'de kiralık oynayan Fildişili golcünün bonservisi M.City'de. Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Torres de kulislerde konuşuluyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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