 Eski Kartal rakip olacak – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Eski Kartal rakip olacak

    Eski Kartal rakip olacak
    formasını 2010-13 sezonlarında terleten , yolunda... Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de bu sezon şans bulamayan 32 yaşındaki sağ bek, Alman basınına verdiği röportajda, turuncu-lacivertlilerin hocası Abdullah Avcı'nın kendisini sorduğunu belirtip, "Şartlar oluşursa tekrar Türkiye'de forma giymek istiyorum" dedi.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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