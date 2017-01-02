Domagoj Vida için yeni atak
Stoper için temaslarını üç koldan sürdüren Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen 27 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida için de teklifte bulundu. Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli futbolcu için Ukrayna ekibi ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubunda Beşiktaş'a karşı forma giyen Vida, savunmada sergilediği başarılı futbolla beğeni toplamıştı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Domagoj Vida için yeni atak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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