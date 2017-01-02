Beşiktaş’ta mesai başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile 27 Aralık 2016'da oynanan karşılaşmanın ardından izne çıkan Beşiktaş bugün sahaya çıkıyor. Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlılar eksiksiz toplanacak. 8 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek olan Kara Kartal, bu süreçte iki de hazırlık karşılaşması oynayacak.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Beşiktaş’ta mesai başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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