 Beşiktaş’ta mesai başlıyor – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’ta mesai başlıyor

    Beşiktaş’ta mesai başlıyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile 27 Aralık 2016'da oynanan karşılaşmanın ardından izne çıkan bugün sahaya çıkıyor. Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlılar eksiksiz toplanacak. 8 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek olan Kara Kartal, bu süreçte iki de hazırlık karşılaşması oynayacak.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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