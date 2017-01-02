 Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı

    Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı

    Beşiktaş, bir süredir renklerin bağlamak için uğraştığı Ryan Babel'le anlaştığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca Babel'in ilk yıl için 1 milyon 200 bin Euro, ikinci yıl için 2 milyon 100 bin Euro, üçüncü yıl için yine 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret alacağı açıklandı. Hollandalı oyuncu ayrıca oynadığı her maçta alınan her puan için de 400 bin Euro alacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

    "RYAN BABEL ile anlaşmaya varılmıştır.

    Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
    2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
    2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
    2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
    Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi"





    Sağlık kontrolünden geçti

    Öte yandan, Hollandalı futbolcu, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

    Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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