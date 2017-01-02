Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"RYAN BABEL ile anlaşmaya varılmıştır.

Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,

2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,

2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,

Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi"











Sağlık kontrolünden geçti

Öte yandan, Hollandalı futbolcu, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.