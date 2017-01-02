Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı
Beşiktaş, bir süredir renklerin bağlamak için uğraştığı Ryan Babel'le anlaştığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca Babel'in ilk yıl için 1 milyon 200 bin Euro, ikinci yıl için 2 milyon 100 bin Euro, üçüncü yıl için yine 2 milyon 100 bin Euro garanti ücret alacağı açıklandı. Hollandalı oyuncu ayrıca oynadığı her maçta alınan her puan için de 400 bin Euro alacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"RYAN BABEL ile anlaşmaya varılmıştır.
Ryan Babel ile aşağıdaki hususlarda sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2016-2017 sezonunda 1.200.000 Avro,
2017-2018 sezonunda 2.100.000 Avro,
2018-2019 sezonunda 2.100.000 Avro Garanti Ücret,
Oynadığı Maçlarda Puan Başı 4.000 Avro ödenmesi"
Sağlık kontrolünden geçti
Detaylı kan tetkikleri yapılan Hollandalı futbolcu ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
- Ndiaye’yi verin
Toplam 8
Yorum
bjkli avrupada devam ediyor osmanli kadroyu tutmali
- Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
bjkli hayirli olsun yerinde bir transfer kanat eksigi kalmadi, sezon sonunda arasi gönderip töreyi geri alalim, yaninda veli ve ömerde gönderilsin. üst düzey stoper ve forvet alinmali.
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 15
Yorum
iş adamı takımı yollamışsın heralde sen iş adamı ve çok zenginsin, gönderdiklerinin yerine de oyuncuları bulmuşsun. bekliyoruz
Beşiktaş Ryan Babel'e ne kadar ödeyeceğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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