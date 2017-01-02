 Beşiktaş, Polonya deplasmanında – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, Polonya deplasmanında

    Beşiktaş, Polonya deplasmanında

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta müsabakasında, Polonya temsilcisi Stelmet'le deplasmanda karşılaşacak.

    E Grubu'ndaki 10 maçında 8 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, lider durumda bulunurken, 4 galibiyet ve 6 yenilgiyle Stelmet ise 6. sırada yer alıyor.

    Zielona Gora kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

    E Grubu'nda 11. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Beşiktas Sompo Japan 10 8 2 810 738 18
    2 MHP Riesen 10 7 3 830 744 17
    3 AEK 10 6 4 807 711 16
    4 Partizan 10 6 4 746 748 16
    5 Dinamo Sassari 10 4 6 772 770 14
    6 Stelmet 10 4 6 732 757 14
    7 Proximus Spirou 10 4 6 733 790 14
    8 Szolnoki Olaj 10 1 9 689 861 11
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:24
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