Beşiktaş, Polonya deplasmanında
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta müsabakasında, Polonya temsilcisi Stelmet'le deplasmanda karşılaşacak.
Zielona Gora kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
E Grubu'nda 11. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Beşiktas Sompo Japan
|10
|8
|2
|810
|738
|18
|2
|MHP Riesen
|10
|7
|3
|830
|744
|17
|3
|AEK
|10
|6
|4
|807
|711
|16
|4
|Partizan
|10
|6
|4
|746
|748
|16
|5
|Dinamo Sassari
|10
|4
|6
|772
|770
|14
|6
|Stelmet
|10
|4
|6
|732
|757
|14
|7
|Proximus Spirou
|10
|4
|6
|733
|790
|14
|8
|Szolnoki Olaj
|10
|1
|9
|689
|861
|11
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
- Kupamız gelecek
Toplam 7
Yorum
RÜŞTÜ.Ç. AKILLI TRANZONSPOR TARAFTARI BUNUN GİBİ ADAMLARA! İNANMAYA DEVAM EDERSE (ŞAMPİYONLUK YARINLARA KALDI)DİYE BAŞLAYAN ŞARKILARA DEVAM EDERLER.
- Galatasaray’ı seçti
Toplam 2
Yorum
serdar akay yine gs yine boş bi transfer daha 2 serdar kesimal vakası olur.bu adama 4 milyon euro vereceğine git touluse (fransa ) DİOP_ heerenven (hollanda )JUSTE 2 tane 20 yaşında gelecek vadeden oyuncu alınır..hem uzun yıllar stopersorunun kalmaz satarsanda kasana en az 30 milyon euro girer.ama gsde böyle bi ftbl aklı yok.(yönetici,scout vs..)
- Rodrigues ayaklanması!
Toplam 1
Yorum
ozgur Levski SOFYA 300 EURO YA ALMISTI.KIRILGAN BIR OYUNCU.BU KADAR PARA ETMEZ.BU ARADA BULGARISTAN DAN YAZIYORUM.VERMEYIN BU BUYUK PARALARI YAZIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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