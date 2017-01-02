Beşiktaş kafilesi Antalya'da
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını yapmak için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi.
selfie çekti. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi. Taraftarlar, çiçek verdiği Talisca'ya yoğun ilgi gösterdi. Talisca, eşi ve çocuklarıyla araca binerken taraftar fotoğraf çekmek için sıraya girdi.
Beşiktaş kafilesinde yer almayan Babel'in ilerleyen saatlerde Antalya'ya geleceği ve bu akşam yapılacak kampa katılacağı kaydedildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 12
Yorum
bıravo takım da bir tanee oyanayan adam var o da kadro dışı bence yönetim süresiz kadro dışı bırakılmalı
- Carole'e talip var!
Toplam 5
Yorum
selami daha iyisini alabiliyorsan satacaksın.
- Yasin yollanmalı
Toplam 2
Yorum
Hakan Amacına ulaştın sayin tuzemen..yasin suresiz kadro dışı..artik renke renk ve yönetim oynar...Galatasaray da canla başla oynayan bir kaç futbolcu dan biriydi artik maçları da seyretmemize gerek yok..siz yazar renke renk ve yönetim oynar
Beşiktaş kafilesi Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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