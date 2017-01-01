 Sakata geldiler! – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Sakata geldiler!

    Sakata geldiler!
    Sezon boyu bir çok önemli oyuncu sakatlık sorunu yaşadı. Bundan en çok etkilenen ise oldu. ve 'in sakatlıkları, Antalyaspor maçına kadar tam gaz giden Kara Kartal'ın daha sonra duraklama devri yaşamasına neden oldu. 'de Lens ve RVP, 'da de sakatlık sorunu yaşayan yıldızlar arasındaydılar.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:34
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