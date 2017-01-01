Sakata geldiler!
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:34
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 2
Yorum
işsiz adam sneijder_w işsizlik çok zor be yaw demek ki.ruh sağlığın da düzelir hem , bir iş bulursan yani.
- Bir yılda 3 teknik direktör
Toplam 1
Yorum
Gs Modası geçmiş günümüz futbolunuu oynatamayan hocaları takımın başına getirirsen daha çok teknik direktör degistirirsin dursun başkan. Ayrıca adam akıllı topçu transfer edin şu takıma
- 4 isim ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Hkn61 Kim ne derse desin M.demir en iyi forvetimiz takımdan gidecek en son forvet oyuncusu.
Sakata geldiler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.