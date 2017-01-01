Martinez atağı
Yönetim, Çin kulübü Guangzhou Evergrande’de forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez’i kiralık olarak renklerine katmak istiyor.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Sezon başında Milan'da kalmayı seçen Zapata bu kez Türkiye'ye daha sıcak. Martinez içinse menajer Pompeo, Çinlilerin kiralık göndermeye sıcak olduğu bilgisini verdi. Beşiktaş, Kolombiyalı forvet oyuncusu için Guangzhou'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi olarak 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. Çin ekibi, 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jackson Martinez için yaklaşık 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Martinez bu sezon 15 resmi maçta 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:28
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
sadrifb hayaller ben arfa,gerçekler karavaev. aziz hep yanlış transfer politikan yuzunden boşa harcadıın paralar ve sonuç uefa kriterleri yuzunden transfer yapamamamız.
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
Transfermarkt.com.tr Sitede kiralik gozüküyor anlasilan kadroyu genis tutmak istiyorlar . Alindiysa bile fiyati 2,5 mil vs . yasida iyi . Umarim faydali olur ve ilk macinda gercek fenerli olur :) !
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 5
Yorum
ural Rıekerınk yerıne Cavanda dan kurtulmak ıcın uzerıne para bıle verebılecek olan Trabzonspor a bonservıs bedelı odeyerek alan yonetıcıyı ne yapmalı..yabancı sınırlamasının hemen hemen olmadıgı bır yerde bu kadar cok bonservıs bedelı odenen Bursa ya ...ve yuklu maası sayın yonetıcı kendı cebınden versınde gorelım..kendı sırketlerınde bu kadar ac gozlu olanlar kulubun parasını hovardaca harcamada cok bonkorler...ceblerınden versınlerde gorelım
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