 Bony sürprizi – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Bony sürprizi

    Bony sürprizi
    yönetimi, Eto'o ve Martinez transferi için girişimlerine devam ederken, gündeme gelen son isim ise 'de forma giyen oldu. İki oyuncunun transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirecek olan yönetim, Wilfried Bony'yi de gündemine aldı. Bonservisi 'de olan Bony, kiralık olarak Stoke City forması giyiyor. Eto'o'nun kadroya katılamaması halinde İngiliz ekibi ile görüşecek ola siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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