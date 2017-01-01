Beşiktaş, Antalya yolcusu
Spor Toto Süper Lig'in ilk 16 haftalık bölümünü 35 puanla 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.
Beşiktaş, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:13
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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